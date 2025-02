Kdyby byl svět více jako Dánsko, byl by už z poloviny zachráněn

Jak je to možné? A především: mohla by se tímto „dánským“ způsobem planeta přece jen zachránit? I když se ve srovnání s předindustriální dobou už oteplila o 1,5 stupně Celsia a i když je v USA v Bílém domě opět Donald Trump? Ten chce Dánům nejen sebrat Grónsko, ale rád by také vymýtil všechny zelené technologie.