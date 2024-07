Jednu českou malinovku, prosím

David Prchal téměř každý den sedne za volant a z kladenské sodovkárny Kalabria zaveze, co je potřeba. V Rychnově operuje během úterního dopoledne jednu z ještěrek převážejících kastlíky cinkající skleněnými lahvemi šéf výroby Podorlické sodovkárny Tomáš Konvalina a u linky, z níž sjíždí várka limonád, kterou je potřeba naskládat do krabic, stojí Pavlína Nováková, která má jinak na povel výrobu pálenky. Do korby kamionu naloženého sudy se občas vyšplhá také Pavel Vavruška mladší, spolumajitel sodovkárny Koli v Kolíně.