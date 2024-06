Jak uhlídat špiony a jejich akce v Evropě? Česko navrhuje omezit pohyb ruských diplomatů

Tajné služby mají sice špiony pod diplomatickým krytím ve svých zemích pod rutinním dohledem, ale jeho efektivita mizí, když takový zpravodajec s diplomatickým pasem nepozorovaně vycestuje do jiné země EU, kam kompetence národní tajné služby přes úzkou unijní spolupráci nedosáhnou. Jinými slovy, pokud by se Möller scházel s Rusy akreditovanými ve Vídni, byl by s daleko větší pravděpodobností dopaden dříve, za hranicemi jeho schůzky nevzbuzovaly pozornost.