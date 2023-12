Jak policie zasahovala na filozofické fakultě a proč se jí nepodařilo dopadnout vraha dřív

„Bohužel chybělo pár dní, abychom předešli téhle tragické záležitosti, která se stala včera.“ Těmito slovy dnes na tiskové konferenci policie vysvětloval vedoucí pražského oddělení vražd Aleš Strach, jak daleko byli jeho detektivové od možného dopadení vraha čtrnácti studentů a zaměstnanců Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Muž na škole střílel v čtvrtek odpoledne, následně sám spáchal sebevraždu.

Strachovi lidé začali případ – v tu chvíli ještě vypadal zcela jinak než dnes – rozplétat v pátek 15. prosince, když na tísňovou linku zavolala žena a oznámila, že slyšela rány v Klánovickém lese, největší zalesněné ploše na území Prahy. Na místo se vypravily policejní hlídky a její členové našli pár hodin po oznámení střelby v lese mrtvého muže a dvouměsíční dítě. Policie ihned rozjela rozsáhlé pátrání, o němž v následujících dnech kromě opakovaného pročesávání lesa nijak podrobně neinformovala. Dávala na vědomí jen to, že pachatel je stále na svobodě.

Shoda zbraně

Před střelbou na filozofické fakultě, ke které došlo o šest dní později, měla policie ohledně Klánovic podle svého vyjádření okruh čtyř tisíc podezřelých, a jak aktuálně řekl šéf vražd Strach, byl mezi nimi i pozdější masový vrah studentů: čtyřiadvacetiletý muž z obce Hostouň u Kladna. Jak ho policisté vytipovali, není jasné, to zatím neupřesnili. Stejně tak není jasné, co vše Strachovi muži ještě potřebovali, aby poměrně velkou několikatisícovou skupinu zúžili na jednoho člověka.

Strach uvedl pouze to, že z nějakého důvodu věděli, že v Klánovickém lese vraždil někdo, kdo v Klánovickém lese před tím nebyl a neměl žádnou osobní vazbu na místo ani k otci s dítětem. Po střelbě na filozofické fakultě policie vraždění na škole s vraždami v Klánovickém lese propojila. „Velice vážně pracujeme s verzí, která je v tuto chvíli velmi reálná, že útočník z filozofické fakulty má na svědomí i dvě oběti z konce minulého týdne v Klánovickém lese,“ řekl nejdříve policejní prezident Martin Vondrášek.

Autor: Milan Jaroš

Policii k tomu vedly důkazy, které zajistila v pachatelově bydlišti v Hostouni. Během pátku tak přišlo po Vondráškově prohlášení ze strany policie definitivní potvrzení. „Balistická expertiza prokázala shodu zbraně, která byla použita v Klánovickém lese, se zbraní, která byla nalezena v domě, kde bydlel střelec z univerzity,“ uvedla policie na sociální síti X.

Do Hostouně přijela policie necelý týden po zločinu v Klánovicích, ve čtvrtek 21. prosince pár minut poté, co ve 12.26 zavolala na policejní linku svědkyně (policie její jméno zatím tají) a sdělila jí, „že jí kamarád napsal sebevražednou SMS a na volání nereaguje“. Policie, popsal na tiskové konferenci náměstek ředitele pražské policie Vojtěch Motyka, v ten okamžik vyslala do Hostouně několik výjezdových hlídek Středočeského kraje.

„Ve 12.42 je přidán poznatek, že podezřelá osoba, o kterou má svědkyně obavu, že se chce zabít, jede do hlavního města Prahy,“ říká náměstek Motyka (jak policie zjistila, že střelec jede do Prahy, se zatím neví). O pět minut později policisté vstoupili do hostouňského domu a našli tam mrtvého muže a poblíž něj zařízení připomínající nástražný výbušný systém. Kvůli nebezpečí výbuchu policisté mrtvého – jak se nedlouho poté ukázalo, vrahova otce – nemohli hned ohledat.