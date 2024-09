Izrael způsobil v Bejrútu zemětřesení

Ty, co proti Hizballáhu bojovali – nejen Izraelci, ale také Libanonci napříč konfesemi nebo Syřané či Jemenci –, nadchla představa, že nadvláda šíitského hnutí by skončila. Jiní se obávali toho, že náhlé mocenské vakuum by mohlo Libanon zatáhnout zpět do občanské války, která zemi sužovala po patnáct let před tím, než se na počátku osmdesátých let 20. století Hizballáh objevil.