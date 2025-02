Ivan Bartoš nasušil houby, zrestartoval a vyráží do politického boje

To všechno přineslo i odchod některých lidí, Piráty opustil například někdejší europoslanec Marcel Kolaja nebo Jana Michailidu. „Chápu to. Kdybych nesouzněl s tím, jaký je směr strany, a cítil se být pozicí někde jinde, taky bych musel odejít. Osobností, které odešly, byly třeba dvě desítky, nemám to přesně spočítané. Ale povedlo se nám nalákat nové lidi. Když máte sedmnáct procent v průzkumech, žene se k vám spousta nováčků. Ale nejvíc si cením těch, co se hlásí, když máte pět až sedm procent,“ naráží na to, jak se Pirátům aktuálně daří v různých volebních modelech.