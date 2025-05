„Holky jsou víc v pohodě a mají míň starostí.“ V českých městech a školách probíhá „menstruační revoluce“

Začalo to ještě za covidové pandemie návrhem skupiny deváťaček, které iniciovaly sbírku vložek a tamponů. Členové a členky parlamentu, kteří po nich práci zdědili, to nyní dotáhli až do „skutečného“ parlamentu ve Sněmovní ulici, kde svůj projekt prezentovali v rámci celostátní soutěže Centra pro demokratické učení – a zvítězili. Osm „poslanců“ a „poslankyň“ z různých tříd druhého stupně se jednohlasně shoduje, že způsob, jakým se na jejich škole mluví o menstruaci, se za poslední tři roky zásadně proměnil. Je to patrné i z toho, s jakou samozřejmostí a zároveň starostlivostí se k tématu vyjadřuje trojice přítomných chlapců. „Může se to stát kdykoli, a tak je lepší tady vložky mít, aby si je holky nemusely donášet z domova. Mají díky tomu méně starostí a ve škole je větší pohoda,“ říká šesťák Adam.