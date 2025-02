Havlíček to vidí jako Vance a prezident juntu neplánuje. Co přinesly nedělní politické debaty

Není lehké nastupovat do televizních debat jako zástupce vlády, jíž se podle průzkumů mezi voliči moc nedaří a která se hlásí k světu, o němž současní američtí vládci nedávno prohlásili, že končí –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ a oni velmi rádi jeho zánik ještě uspíší. V jedenáct hodin si to ve studiu CNN Prima News vyzkoušel místopředseda vlády a ministr práce Marian Jurečka (Spolu), když se utkal s Karlem Havlíčkem. Místopředseda ANO do pořadu Partie nastoupil v roli unaveně znechuceného realisty a v průběhu debaty se stal rozčíleně znechuceným realistou.