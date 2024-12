Filozofická fakulta, rok poté: „Na to, co jsme zažili, žádný návod nebyl.“

„My s tím žijeme,“ shrnuje páteční odpoledne proděkan Martin Pehal. „Vědomí, že se to stalo, v komunitě zůstává, lidé si to uvědomují a někdy se prostě stanou incidenty, které to zpřítomní. Tak jako dneska,“ popisuje. Proděkan Pehal spoluvytvářel proces obnovy fakulty, věnuje se rituálům a jejich roli v psychice člověka, je autorem konceptu Tichého místa ve čtvrtém patře hlavní budovy, kde došlo k největšímu neštěstí, i dalších rituálů truchlení.