Dramatická polská volební noc pokračuje. Přesnější průzkum říká, že prezidentem bude Karol Nawrocki

V jistém smyslu to je pravda. Současný kabinet Donalda Tuska hraje o to, aby mohl vládnout bez omezení. Jeho kandidát Trzaskowski byl favoritem na vítězství bez nadsázky už poslední tři roky. Pokud nakonec přece jen vyhraje, má před sebou Tuskův středopravý proevropský kabinet dva a půl roku, kdy bude mít zcela volné ruce. Dosluhující prezident Andrzej Duda, loajální k PiS, svoje veto - které má v Polsku větší sílu než v Česku - hojně užíval či jím přinejmenším hrozil. Trzaskowski by s vládou souzněl, naopak pokud by vyhrál Nawrocki, může kabinet čekat ještě intenzivnější nabourávání svých plánů a snah.