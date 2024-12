Domácí události roku 2024: Munice pro Kyjev, opoziční rozcvička, hokejové zlato, bez digitálu a Pirátů

Na počátku „nejdůležitější české mise v novodobých dějinách“, jak akci v titulku nazval tento týdeník v dubnové detailní rekonstrukci, stálo sdělení prezidenta Petra Pavla, že Česko organizuje po světě hledání zbraní pro Ukrajinu. V únoru tím prezident na Mnichovské bezpečnostní konferenci pojmenoval, co se skrytě dělo už dlouho: Česko našlo v různých zemích po celém světě vyšší stovky tisíc kusů dělostřelecké munice, kterou chtělo co nejdříve s pomocí dalších států vykoupit a dodat Ukrajině. A vládním politikům a úředníkům, kteří v zákulisí pracovali na shánění zbraní pro napadenou Ukrajinu ve chvílích, kdy jí zoufale chyběly, se to podařilo. Česko v čele komplikované a rozsáhlé zbrojní iniciativy – coby země s omezenými prostředky – bylo pro většinu světových politiků překvapením, ale ukázalo se, že české kontakty a organizační schopnosti akci spolehlivě utáhnou. K české iniciativě se přidala spousta dalších zemí, které vykupovaly zbraně z českého seznamu po celém světě.