Do školy jsme vyrazili pozdě, na omluvenku jsem napsala „stres způsobený výsledkem voleb“

Když mi bylo devět let, rodiče mizeli na protikomunistické demonstrace a mně bylo jasné, že je to riskantní a že se dějí zásadní věci. Události roku 1989 mi určitě vymazaly kus dětství, které mohlo ještě trvat, ale vážnost situace naštěstí nahradilo to, že se diktaturu podařilo svrhnout a následovalo euforické období a spousta pozitiv. Teď je devět mému nejstaršímu synovi. Bolest v jeho tváři poté, co se ráno vzbudil a běžel se nás zeptat, kdo vyhrál a kdo bude prezident, si s sebou ponesu už navždycky.