Divocí koně jsou na vodu zvyklí, ale rozlitá Lužnice všechny zaskočila

Skoro idylicky to na první pohled vypadá i kousek od meandrů Lužnice, v místě, kde mají chalupu manželé Blanka a Josef Svačinovi, kteří tu hospodaří už dvaadvacet let. Slunce se odráží od srsti divokých koní a praturů, kteří postávají na obrovské louce obklopené lesy, kudy protéká Lužnice. Normálně by se rozešli a spásali trávu, ale ta je teď pod vodou.