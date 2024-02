Co ví policie nového o vrahovi z filozofické fakulty

Tento týden uběhly dva měsíce od vražedné střelby na pražské filozofické fakultě. Pozůstalí, zaměstnanci školy, její studenti i veřejnost se pozvolna a každý po svém snaží vrátit k běžnému životu. Možná nejlépe dokumentuje tuto snahu manželka muže a matka malého dítěte, které oba při procházce v Klánovickém lese zastřelil pozdější vrah z filozofické fakulty šest dnů před útokem.

„Dva životy vyhasly. Ztráta a bolest jsou nepopsatelné. Rozhodla jsem se, že i přes to všechno ale svůj život vyhasnout nenechám a pokusím se ho žít pro sebe a svého syna naplno a nejšťastněji, jak dokážu. Tak jak by si to přál můj muž,” zveřejnila žena před pár dny v krátkém textu, kterým děkovala za veřejnou sbírku, jež na její podporu vybrala za měsíc přes dvanáct milionů korun.

Pachatel je známý, policie ale stále vyšetřuje jeho motiv, vztahy a přípravu mnohonásobné vraždy – včetně toho, jestli to byl skutečně on, kdo loni 9. prosince, tedy dvanáct dnů před útokem, založil na ruském kanálu Telegram neveřejný, a tudíž ve své době nepostřehnutelný účet, který přípravu na vraždu ohlásil. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) zase prověřuje, zda policie při zásahu proti střelci neporušila zákon či jinak nepochybila, a poslanci, především z opozičního hnutí ANO, požadují založení vyšetřovací komise, která by také prověřila policejní zásah i to, zda vrahovy úmysly nebylo možné odhalit dříve než jen chvíli před začátkem střelby.

Záhadný Telegram

Pokud jde o motiv vražd, neví veřejnost zatím vůbec nic konkrétního. Policie má k jeho vyšetřování několik cest. První je zmíněný účet na ruské platformě Telegram zřízený jménem vraha. Podle zdrojů obeznámených s vyšetřováním byl založen zmíněného 9. prosince v osm hodin večer a druhý den na něm bylo v ruštině zveřejněno prohlášení o úmyslech autora zabíjet, vraždit na škole a pak možná spáchat sebevraždu. Text byl ale s největší pravděpodobností zpřístupněn pro veřejnost až v den střelby na filozofické fakultě, kdy přesně, nevíme, ale podle zmíněných zdrojů to mělo být před masovým vražděním.

Autor: Milan Jaroš

Do doby, než byl ten večer odstraněn, si jej přečetlo na čtyřicet tisíc lidí. „Jmenuji se David, a chci střílet na škole a možná i spáchat sebevraždu, vždycky jsem chtěl zabíjet. Tento kanál bude na dlouhou dobu uzavřen... přečetl jsem si nějaké pokyny, že by bylo lepší otevřít kanál až několik hodin před natáčením, to asi udělám,“ stálo v původním ruském prohlášení.

Policie se účtem zabývá, požádala už v prosinci ruské protějšky, aby u provozovatele zjistila, kdo účet založil, kdo ho zpřístupnil veřejnosti a z jakého počítače se k němu kdo připojoval. A také, kdy ho kdo naposledy pozměňoval, včetně otázky, zda do něj někdo nezasahoval i po samotné masové vraždě a následné sebevraždě pachatele. Odpověď z ruské strany policie stále nemá. Ví pouze to, že vrah si krátce před útokem na fakultě, přesně ve 14.38, připojil svůj vypnutý mobil na chvilku do sítě. Jestli tohle krátké připojení souvisí se vstupem na účet, policie zkoumá.

Policie už počátkem ledna také oznámila, že zabavila řadu elektroniky, kterou používal vrah či jeho otec a matka – počítače, tablety, mobily. Přístroje jsou na expertize v kriminalistickém ústavu. Kriminalisté doufají, že z nich půjde vyčíst historie vrahova myšlení, kontaktů, možných připojení k Telegramu či informace, které by mohly objasnit motiv, rodinné vztahy a důvod, proč vrah před tím, než odjel na filozofickou fakultu, zastřelil svého otce, se kterým bydlel v domě v Hostouni u Kladna, a poblíž jeho těla instaloval výbušné zařízení a nechal unikat plyn.

Jak dlouho ještě kriminalistická analýza elektroniky potrvá, policie neoznámila. Jestli už o synovi vypovídala matka, není známo, její výpověď by podle předchozích zmínek policie mohla objasnit rodinné vztahy a chování vraha – pokud by se výpovědí matky podařilo objasnit, proč vrah zabil svého otce, mohlo by to pomoci k objasnění motivů jeho dalších vražd. Podle řady psychologů, kteří případ v médiích komentovali, by měla veřejnost znát motivy vraha kvůli vyrovnání se s jeho činem.