České zbraně pro Kyjev: utajené překladiště, helikoptéra proti útočníkům, nulová elektronická stopa

„Loď vyplula. Přistát by měla za šest dní v deset ráno.“ Jeden z červnových čtvrtků dostáváme šifrovanou komunikací informaci, že dlouho očekávaná mise Česka – vyzbrojení Ukrajiny vysoce nedostatkovou a na bojišti mimořádně potřebnou dělostřeleckou municí – právě začalo. Respekt to sledoval zblízka na moři i na souši v několika zemích po Evropě a byli jsme i u finální předávky na utajovaném místě na Ukrajině. Tady je zpráva, jak to probíhalo.