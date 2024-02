Biden dostal zásah na nejcitlivější místo. Seberou mu demokraté klíče od auta?

Podobné okamžiky patří v rodinném životě k těm nejméně příjemným. Dědečka máme všichni rádi. Je to stále milý a čiperný člověk, je aktivní, má zajímavé názory – a začíná strašně špatně řídit auto. Ne, ještě se nic nestalo, ale my máme čím dál větší strach, že se něco stát může. A že budeme litovat, že jsme věci nechali zajít tak daleko. Nezbývá, než aby na sebe někdo vzal nevděčný úkol a oznámil dědovi, že byl měl klíče od auta odevzdat. Že čas zastavit nelze.

V dosti podobné situaci se nyní nachází americká demokratické strana a obrat, že „dědovi je potřeba sebrat klíče“, v neoficiálních diskuzích na sítích skutečně padá. Joe Biden má 81 let, do listopadových voleb nastoupí jako historicky nejstarší prezidentský kandidát v historii USA. Pokud zvítězí a odslouží ve funkci celý druhý volební mandát, bude mu 86 let. I 70 procent demokratů si myslí, že je to příliš – a že je věk na šéfovi Bílého domu skutečně znát.

I proto vyvolala ve čtvrtek takový poprask závěrečná zpráva speciálního vyšetřovatele Roberta Hura, jmenovaného do funkce bývalým prezidentem Donaldem Trumpem. Ta sice zastavila potenciální stíhání prezidenta kvůli neoprávněnému nebo ledabylému zacházení s utajovanými materiály, zároveň ale otevřeně popsala, jak Joe Biden působil během dlouhého výslechu. Věta, že se jedná o „dobromyslného, stárnoucího muže se slabou pamětí“, se okamžitě stala hitem amerických médií i sociálních sítí. Vyšetřovatel píše, že si Biden nepamatuje základní důležitá data svého života včetně let, kdy byl viceprezidentem, či rok úmrtí vlastního syna.

OMG

Právě tato poslední informace zjevně prezidenta rozlítila. Biden se obvykle nepouští do okamžitých verbálních přestřelek a jeho tým ho před vystupováním na veřejnosti spíše chrání. Tentokrát ale prezident reagoval narychlo svolanou tiskovou konferencí, na níž pronesl větu, jež se podle některých komentátorů může zapsat do dějin podobně jako legendární prohlášení „nejsem žádný podvodník“ Roberta Nixona během aféry Watergate. Biden pronesl větu „má paměť je v pořádku“ a rozohnil se nad tím, jak si mohl vyšetřovatel dovolit vůbec zmínit možnost, že by si nepamatoval smrt milovaného syna. Výměna s novináři se i kvůli otázkám na smrt syna nesla ve stále nerudnější atmosféře a šéf Bílého domu vše završil tím, že si spletl prezidenta Egypta s hlavou státu Mexika. Pokud chtěl Bílý dům vyvrátit jakékoli pochyby, čtvrteční tiskovka tomu rozhodně nepomohla.

Před čtyřmi lety věk nerozhodoval. (Unavený stoupenec Joea Bidena po oslavách jeho vítězství nad Donaldem Trumpem, listopad 2020) • Autor: Profimedia

Před americkými demokraty tak leží velmi těžké rozhodování. Mají sebrat dobromyslnému, ale stárnoucímu muži pomyslné klíče od auta? Je jeho další působení v úřadu skutečně nebezpečné v tom smyslu, že by ho nebyl schopen řádně vykonávat, nebo pouze proto, že je vnímán jako nezpůsobilý, a tudíž nemusí být podruhé zvolen? Nebo, a to se hodnotí obzvlášť obtížně, může domnělá slabost, již vyzařuje do svého okolí, vyprovokovat některé zahraniční nepřátele Ameriky k tahům, které by si proti mladšímu či pevněji působícímu prezidentovi nedovolili? Nemůže být, čistě teoreticky, v jistém smyslu volba chřadnoucího Bidena horší než vítězství podobně starého, ale energicky působícího Trumpa?

Od čtvrtečního zveřejnění Hurovy zprávy a nepovedené tiskovky je v Americe věk Joea Bidena jednoznačně tématem číslo jedna. Demokraty a Bidenův tým trefila na vůbec nejcitlivějším místě. I obvykle spřízněná média, jako například The New York Times, se prostřednictvím jednotlivých komentátorů dohadují, co mají vlastně demokraté udělat. Někdo radí provést ještě rychlou výměnu – nějak vzít dědečkovi klíče od auta, byť není úplně jasné, jak to uprostřed rozjetých primárek učinit, když samotný dědeček Joe nechce o takové variantě ani slyšet. Jiní tvrdí, že je nutné vytrvat a připravují demokratický tábor na krušnou a velmi dlouhou předvolební sezonu. Další vzkazují do Oválné pracovny, že by Biden měl důstojně zvítězit v primárkách a pak se kandidatury vzdát a přenechat rozhodnutí o prezidentském kandidátovi delegátům sjezdu demokratické strany, jež se bude konat v srpnu.