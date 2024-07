Babička jde na mateřskou

Campa si obecně myslí, že opatření může mít zásadní dopad zejména pro lidi, kteří děti vychovávají bez partnera, mezi nimiž také ve Švédsku převažují ženy, nebo LGBT+ osoby. „Bude to mít význam pro matky samoživitelky, kterým to zjednoduší dřívější návrat do práce,“ říká. „Ale význam to může mít také pro rodiny, kde se o děti stará více lidí než rodiče. A teď je v tom stát ekonomicky podpoří. Čili podpora bude ještě inkluzivnější.“