Anketa: Poučili jsme se z covidu?

Na přelomu let 2019 a 2020 se v Číně a pak i v dalších zemích začaly objevovat první případy záhadného a nebezpečného onemocnění, později nazvaného covid-19. Byla to léta, kdy bylo Česko "best in covid" - bohužel ne ve zvládání epidemie, ale spíš v úmrtnosti. Zároveň se ovšem vede debata o tom, nakolik byla opatření, jako lockdowny, zákaz cestování na větší vzdálenost nebo zavírání škol, ospravedlnitelná, účinná a jak se podepsala na posílení dezinformátorů a populistů. Odborníkům, kteří mají k tématu co říci, jsme položili následující tři anketní otázky: