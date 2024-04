„Pokud něco nemůže donekonečna pokračovat, tak to skončí,“ řekl americký ekonom Herbert Stein a prohlásil svou větu za Steinův zákon.

Vláda Roberta Fica se chová, jako kdyby měla pokračovat navždy. Otázka je, kdy narazí na Steinův zákon. Dokdy může pokračovat vláda, která se ztratila v bludišti bludů?

Robert Fico předstírá, že pracuje. Obchází ministerstva, zastaví se na každém na hodinu a pak má tiskovku, na které předstírá, že všechno jde podle plánu, který neexistuje.

Jsem zvědavý, kdy vstoupí v platnost Steinův zákon, kdy i voliči vládní koalice přijdou na to, že jejich skutečné životy začínají být v ostrém rozporu s fikcí, kterou jim předestírá vláda.

A vědí vůbec politici vládní koalice, že se spolu se svými voliči ocitli v zajetí fikce?

Myslím si, že ne. Kdyby to věděli, tak by se hned po parlamentních volbách začali chovat v souladu s realitou, jak to politici v demokracii obvykle dělají. Jenže oni to nedělají, z čehož vyplývá, že těm bludům, kvůli nimž se dostali k moci, opravdu věří.

Prvním bludem bylo, že očkování proti covidu zabíjí, druhým, že mír nastane, když Ukrajina nebude mít zbraně. Ve skutečnosti mají oba bludy na svědomí jen více mrtvých. Na Slovensku zemřelo na covid více lidí než jinde právě proto, že se nedali očkovat. A Rusové zabíjejí více Ukrajinců právě proto, že ti nemají dost zbraní.

Když jednou propadnete několika bludům, nabalují se na ně další. Například ten o suverénní zahraniční politice na čtyři světové strany. Když chcete být zadobře s diktátory i s demokraty, skončíte jako neužitečný idiot, se kterým se nakonec nikdo nebude bavit.

Bez ohledu na realitu

Je pravda, že žít ve fikci se dá dlouho a stát vydrží hodně. Josef Tiso věřil, že Hitler bude navždy, Gustáv Husák věřil, že Sovětský svaz bude na věčné časy, Vladimír Mečiar věřil, že národ ho bude milovat až za hrob. Žili v zajetí fikce, dokud nenarazili na Steinův zákon.

Ale zatím to funguje. Vítězství Petera Pellegriniho v prezidentských volbách potvrdilo sílu fikce. Pokud voličům nevadilo, že Pellegriniho podporovali zaplacení komparsisté namísto reálných lidí, proč by měl brát ohled na realitu?