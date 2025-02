Trump ignoruje rozhodnutí soudu. Míří USA do ústavní krize?

Historikové se dnes kloní spíše k tomu, že výrok v této podobě nikdy nezazněl, ale na pohrdlivém postoji buřičsko-populistického prezidenta k soudnímu rozhodnutí to nic nemění. Pro nás, téměř o dvě stě let později, je navíc důležité především to, že právě portrét Andrewa Jacksona si Donald Trump pověsil do Oválné pracovny.