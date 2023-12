Spojené státy a Izrael nevidí budoucnost stejně

Martin Indyk, bývalý dvojnásobný americký velvyslanec v Izraeli a bývalý náměstek ministryně zahraničí Hillary Clinton, nešel před několika dny pro slova daleko. Izraelského premiéra Benjamina Netanjahua označil jednoduše za lháře. „Takže všechny sliby učiněné světovým lídrům o tom, jak pracuje na řešení v podobě dvou samostatných států, to byla jenom hromada lží,“ napsal seniorní diplomat na Twitter.

Reagoval tak na vystoupení izraelského lídra, který se na tiskové konferenci pochlubil hrdostí na to, že se mu už šestnáct let strávených na vrcholu izraelské exekutivní moci daří úspěšně bránit vzniku samostatného palestinského státu. „Jsem hrdý na to, že jsem zabránil vzniku palestinského státu, protože teď, když vidíme malý palestinský stát v Gaze, všichni chápou, čím by takový samostatný palestinský stát mohl být,“ prohlásil doslova Netanjahu.

Tedy tentýž politik, který třeba ještě před pár lety oficiálně podporoval mírový návrh řešení izraelsko-palestinského konfliktu spočívající ve vzniku dvou států a jejich mírovém soužití, ke kterému se od éry Billa Clintona hlásil každý americký prezident včetně Donalda Trumpa.

Konec objímání

Rozhořčení bývalého diplomata nemusíme jistě brát vážně, dnes již ostatně vyjadřuje především soukromé názory. Kdo ale v těchto týdnech sleduje dění ve Spojených státech, ví, že jeho kritický postoj k izraelskému vedení není ojedinělý. USA jsou tradičním a zdaleka nejdůležitějším spojencem Izraele, jejich finanční a vojenská i diplomatická pomoc židovskému státu je nenahraditelná. To se projevilo i po teroristickém útoku Hamásu 7. října tohoto roku, v praxi největšího protižidovského pogromu od konce druhé světové války.

Podporu tradičnímu spojenci dobře symbolizovalo vřelé objetí prezidenta Bidena s premiérem Netanjahuem, k němuž došlo v Jeruzalémě jen několik desítek hodin po útoku. Nezůstalo ale pouze u symbolů. Kromě amerických ministrů a diplomatů vyrazily do oblasti i americké válečné lodi, aby odradily každého, kdo by chtěl lokální konflikt proměnit v širší útok proti židovskému státu. Izrael se na podporu Spojených států mohl spolehnout také v Radě bezpečnosti OSN.

Dnes, po několika týdnech v podstatě plošné destrukce Pásma Gazy, se nicméně rétorika posunula. Prezident Biden nedávno Izrael otevřeně varoval, že rychle ztrácí podporu nejen Spojených států, ale i dalších spojenců.