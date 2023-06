Proruští hackeři útočí na Česko. Moskva nevede válku jen proti Ukrajině

Správa železnic oznámila v pátek dopoledne ve stručné twitterové zprávě, že její weby jsou nefunkční kvůli hackerskému kybernetickému DDOS útoku. Tento týden je to už několikáté poměrně masivní napadení české kybernetické infrastruktury - a vlastně není divu. Česko patří v posledních měsících mezi pětadvacet hackery nejohroženějších zemí na světě a podle názoru expertů z mnoha IT institucí to souvisí s velkou českou podporu Ukrajiny čelící ruské agresi.

Den předtím se konala konference média a Ukrajina, na níž promluvil Rusko pravidelně kritizující prezident Petr Pavel. Weby, které přenášely z konference přímý přenos, byly rovněž napadeny hackery, ale útoku se podařilo částečně zabránit. Byla napadena i kybernetická infrastruktura Českého rozhlasu, který konferenci živě rovněž přenášel. Hackerům se podařilo poškodit některé disky, na nichž má rozhlas uložená média. Útok nezasáhl podle vyjádření vedení ČRO textovou podobu serveru rozhlas.cz, ale poškodil některé soubory médií, jako jsou obrázky a audia.