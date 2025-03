Politické divadlo obranyschopnost nezvýší, stejně jako pouhý nákup drahých zbraní

Co je ale podstatnější a prezident Pavel to také zmínil: stejně důležitou součástí je odolný a odhodlaný občan, který má povědomí, co obrana země obnáší. Občan, který bude ochotný jít bránit zemi, když mu to bude dávat smysl. Muž či žena, kteří si uvědomují, že obrana stojí peníze, a jsou ochotni to akceptovat. Na druhé straně občan musí mít partnera, kterým je stát vynakládající finance na obranu účelně a efektivně.