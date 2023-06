Český soud po 25 letech vyřkl trest za ukázkový tunel z konce devadesátek

Po dlouhých pětadvaceti letech od chvíle, kdy manažeři dolů Mostecká uhelná začali tunelovat podnik, který spravovali, byl v případu vynesen zatím nepravomocný rozsudek. Antonio Koláček byl odsouzen k sedmi a půl letům vězení, Oldřich Klimecký k šesti letům. Oba měli podvést stát v roce 1999 o 2,4 miliardy korun při jednom z klíčových kroků privatizace dolů do vlastních rukou. Mostecká uhelná (MUS) je kriminálním případem, který ilustruje tunelování v devadesátých letech jako málokterá jiná kauza. Je to divoký a složitý příběh, ukrást by podnik nešlo bez souhlasu tehdejší vlády Miloše Zemana.

Takže si zjednodušeně připomeňme, jak se ve firmě dolovaly peníze. První důležitý krok udělali majitelé firmy, v nímž vlastnil většinu stát, v roce 1998. Ve Švýcarsku nechali založit krycí společnost Investenergy, která začala skupovat akcie Mostecké uhelné pro jinou společnost, americkou Appian, jejíž vznik iniciovali rovněž manažeři Mostecké uhelné. Ještě předtím vyvedli manažeři na „své“ účty ze státní MUS peníze určené na rekultivaci po těžbě, zhruba tři miliardy korun. A za peníze, které patřily většinově státní Mostecké uhelné, kupovali skrze Investenergy (kterou ovládali) akcie pro Appian (již ovládali rovněž). Tak si za cizí peníze koupili podstatnou část strategických dolů.