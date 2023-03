Pevnější svazek s Tchaj-wanem znamená posílení české ekonomiky i bezpečnosti

Je pro Česko lepší soustředit se na Čínu, nebo na Tchaj-wan? Předsedkyně poslanců Markéta Pekarová Adamová právě v Asii demonstruje to druhé, když se rozhodla na několik dní navštívit malý ostrovní stát. Znamená to pro ni i jisté osobní nepohodlí: musela se svou delegací obletět kus světa, protože přes Ukrajinu, Rusko, Irán a Čínu to z bezpečnostních důvodů nejde. Peking už proti její cestě protestoval, neboť na Tchaj-wan vznáší územní nároky. Zatím ale zůstalo u slovního zastrašování.

Není vyloučené, že Čína půjde tentokrát o krok dál a bude se snažit mstít českým firmám působícím na jejím území, nebo v zemích, kde může uplatňovat svůj mocenský vliv. Nedávný případ Litvy nicméně ukazuje, že není zas tak moc čeho se bát. Vilnius Čínu rozzlobil, když Tchaj-wanu umožnil otevřít diplomatické zastoupení pod vlastním, nikoliv čínským jménem. Čína odmítá všechny snahy o větší uznání nezávislosti ostrova, a následovala proto odveta.