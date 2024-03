Pellegrini a otázka mužnosti

Co by viděl vnější pozorovatel? Dva dobře vypadající muže v padnoucích oblecích a nejlepších letech.

A přece rozdíl mezi nimi sotva může být větší.

Peter Pellegrini je až strašidelným ztělesněním neosobnosti, člověka bez vlastností. V plné nahotě se to ukázalo během volební noci, kdy se z jeho projevu vytratila energie a zůstala jen s námahou udržovaná forma bez obsahu. Naopak Ivan Korčok energií sršel a najednou se nám před očima změnil z diplomata v politika.

Takové je kouzlo voleb. Vítězství (třebaže jen v prvním kole) a milion hlasů vás vystřelí na jinou oběžnou dráhu a odhalí skryté vlastnosti.

A je to i kouzlo přímé volby prezidenta, ve které voliči projektují svoje touhy do jediného muže nebo ženy. Kdyby na Slovensku volil prezidenta parlament, jako je to v řadě evropských zemí, skoro s jistotou by se vůlí poslanců stal prezidentem Robert Fico.

A to je také Ficovo trauma. On, který je přesvědčen, že má největší dějinný nárok stát se prezidentem, má teď tuto funkci přepustit někomu, jako je Pellegrini. Člověku, který ho zradil a který se celý život jen bezcílně potácel ve funkcích, jež mu Fico určil.

V prvním volebním kole mě překvapilo několik jevů, ze kterých těžil Ivan Korčok (například vysoká účast nebo jeho podpora od konzervativních i městských voličů), ale překvapením největším byly detaily z politického života Roberta Fica.

Politický kánon říká, že premiér chodí k volbám v doprovodu kamer, aby tak veřejně uctil demokracii, protože volby jsou jejím hlavním projevem. Fico však se zpožděním zveřejnil jen svou fotografii v kožené bundě před volební urnou.

Politický kánon říká, že když premiér podporuje prezidentského kandidáta, přijde ho po uzavření volebních místností osobně pozdravit. Fico však nepřišel.

Politický kánon říká, že když premiér podporuje prezidentského kandidáta, vychvaluje ho, kudy chodí. Fico ale po prvním kole pouze vyhlásil, že „nadále podporuje kandidáta Hlasu“, který je pro Slovensko „lepším řešením než I. Korčok“. Jazyk hovoří za vše: Pellegrini není podle Fica pro Slovensko „nejlepším řešením“. Je jen „lepší“ než Korčok.

To všechno nasvědčuje tomu, že Fico ve skutečnosti nechce, aby se Pellegrini stal prezidentem. Proč?