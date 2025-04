O měkkém těle Spojených států a planetě plné bezdomovců

„Dovolte mi doručit vzkaz světu od prezidenta Trumpa. Pokud zvažujete nelegální vstup do Ameriky, tak na to ani nepomyslete. Říkám to jasně: Pokud přijedete do naší země a porušíte naše zákony, chytíme vás. Zločinci nejsou ve Spojených státech vítáni. (...) Pokud se pokusíte vstoupit nelegálně, chytíme vás. Deportujeme vás a už se nikdy nevrátíte. (...) Silné hranice znamenají silnější Ameriku. Prezident Trump činí Ameriku opět bezpečnou.“