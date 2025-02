Náročné jak havířina

Novou práci si našel před čtyřmi lety v karvinském domově pro seniory, kteří se potýkají s demencí nebo dalšími duševními obtížemi. Když díky své unikátní zkušenosti porovnal práci na dole s prací v pečovatelské profesi, dospěl k cennému zjištění. „Je to stejně náročná práce jak havířina. No, v globálu úplně něco jiného, ale je to fyzično,“ říká Honsa a myslí tím například polohování a oblékání klientů, pomoc s hygienou a další úkony. A přidává něco, co je „v globálu“ taky jiné úplně a co naopak na dole nezažil – jak může být péče o druhé náročná psychicky.