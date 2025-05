Ministře Šaško, ministře Druckere. Čas hry na dvě strany skončil, musíte se rozhodnout

„V srpnu roku 1786, kdy bylo létání balonem ještě v plenkách, spadl v Newcastlu jeden mladík z výšky několika desítek metrů a zabil se. Se svými společníky měl držet kotevní lana, když vítr náhle pohnul pláštěm balonu. Všichni ostatní provaz pustili, ale on jej držel až do chvíle, kdy ho nečekaná síla vymrštila do výšky, odkud se prudce zřítil k zemi. Podle slov jednoho dobového dějepisce se mu nohy zabořily až po kolena do záhonu růží.“