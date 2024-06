Julian Assange se přiznal ke konspiraci a míří na svobodu

Julian Assange míří po dohodě s americkou vládou na svobodu. Australský hacker, který v minulosti zveřejnil stovky tisíc stran utajovaných nebo soukromých materiálů, se po mnohaletém útěku před americkou justicí nakonec rozhodl přiznat k jednomu z řady obvinění. Za to mu bude udělen trest, který není delší než pět let, jež strávil v britské věznici, kdy se prostřednictvím řady odvolání pokoušel zabránit svému vydání do USA.