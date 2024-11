Jste přece silný vůdce. Zelenskyj mění při žádostech o americké zbraně taktiku

Během zářijové návštěvy USA zajel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj i do továrny na výrobu munice v pensylvánském městě Scranton. Poděkoval zde zaměstnancům a požádal o další dodávky střeliva, které ukrajinské armádě dlouhodobě chybí. Tvářil se spokojeně; vypadalo to, že vyřešil, co potřeboval. Záhy se ale ukázalo, že velmi nespokojený byl naopak tehdy ještě kandidát na amerického prezidenta Donald Trump.