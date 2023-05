Jak teď Černochová s Řehkou budou společně přezbrojovat armádu

Ministryně obrany Jana Černochová v rozhovoru pro Český rozhlas sdělila, proč vznikl mezi ní a náčelníkem Generálního štábu Karlem Řehkou spor, který ho přiměl k až úvahám o demisi. Ministryně podle svých slov dostala krátce po svém nástupu do funkce písemnou informaci od Vojenského zpravodajství, v níž byly indicie o možné korupci některých vojáků ve vysokých hodnostech – seznam „podezřelých“ byl přiložen. To ji vedlo k tomu, že v minulých dvanácti měsících „mluvila“ Řehkovi do personální politiky, což v minulosti ministři velitelům armády nikdy nedělali. Její vysvětlení však bohužel vyvolává další otázky.

„V rámci pravidelného sezení s vedením armády nad vojenskými zámysly, kam koho přesouvat, jsem zjistila, že některá jména ze seznamu jmen, na které poukazovalo Vojenské zpravodajství, se ocitají v nějakém seznamu jmen, která by měla být přesouvána do významnějších pozic. Co s takovou záležitostí v tu chvíli vy můžete udělat?“ řekla ČRo Černochová. Proto si prý vyžádala, že povyšování, přesouvání na jiné pozice či vysílání lidí v Řehkově personální kompetenci do zahraničí bude dočasně kontrasignovat společně s náčelníkem generálního štábu.