Evropa sleduje, co udělá Macron

„Tohle Národní shromáždění je nemožné. Upřímně přeji příštímu vládnímu týmu hodně štěstí,“ prohlásil čerstvě odvolaný premiér Francie Michel Barnier na schůzce se svými ministry poté, co jeho vládu svrhl francouzský parlament. U moci byla 90 dnů – vůbec nejkratší dobu ze všech francouzských vlád od konce padesátých let 20. století. Úkolem Michela Barniera bylo hlavně vyřešit stále horší ekonomické problémy země a odvrátit tak krizi, jež by nepochybně dopadla na celou Evropskou unii. Během krátkého mandátu však nezvládl přijít s návrhem, který by přijala většina poslanců v dolní komoře parlamentu – Národním shromáždění.