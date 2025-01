Eliška Wagnerová se nebývalou měrou podílela na utváření moderní české demokracie

Když s ní Respekt dělal v roce 2003 rozhovor, na konci se téma stočilo k její emigraci do Kanady, odkud se po pádu totality zase vrátila. Na otázku, co jí nejvíc chybí z tamního života, Wagnerová tehdy odpověděla: “Bude to znít banálně, ale ten základní pocit volnosti: nasednete do auta a jedete, nikoho nepotkáte, nikdo vás neotravuje, žádná silniční kontrola.“ Rozhovor následně pokračoval takto: