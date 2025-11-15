Jak využít konflikt coby příležitost k prohloubení vztahu
Ukázka z knihy Když dojde síla na hádky, kterou vydává Respekt
Když dojde síla na hádky
Co se s romantickým vztahem stane, když se partneři stanou zároveň rodiči? Otázky na tohle téma si položili Erin a Stephen Mitchellovi, manželská dvojice se třemi dětmi a více než dvacetiletou terapeutickou praxí. A odpovědi sepsali do příručky, ze které vám nabízíme tuto upoutávku. V knize popisují nejen to, proč se vše nevyhnutelně v mnoha směrech změní - ale hlavně ukazují, že konflikty samy o sobě nejsou špatné. Naopak, když se vezmou za správný konec, mohou vzájemné pouto mezi partnery ještě posílit. Novinku, která radí, jak neskončit v kolotoči nikam nevedoucích hádek, si spolu s dalšími tituly z produkce Respekt Media můžete zakoupit v našem e-shopu.
Osamělá. Unavený. Bez motivace. Rezignovaná. Takovými slovy novopečení rodiče často popisují svůj pocit z partnerského vztahu. Ptají se nás, jak by mohli napravit to, co se u nich ve vztahu pokazilo, a často jsou překvapení, když jim radíme před konflikty neutíkat, ale pouštět se do nich.
To páry obvykle vnímají jako něco nesmírně vyčerpávajícího a my to samozřejmě chápeme. Pokud se vaše konflikty s partnerem odehrávají podle stále stejného scénáře nebo pokud netoužíte po ničem jiném než po nějakém projevu podpory a sounáležitosti, asi vám nedává velký smysl jít s partnerem do dalších konfliktů. Všichni se chceme méně hádat a víc si užívat života. Chceme se zbavit pocitu, že v duchu celý den neslyšně křičíme o pomoc a doufáme, že nás partner uslyší, uvidí a udělá k nám vstřícný krok. Chápeme, že nezdravé hádky jsou strašlivě zbytečné a vysilující; někdy to člověku může připadat, jako by celý den plaval proti proudu jen proto, aby večer padl do postele a ráno to po špatně prospané noci rozjel zase nanovo.
My vám ale chceme ukázat, že konflikt může vypadat i jinak. Skutečně zdravý konflikt, o jaký byste měli usilovat, spočívá v tom, že se snažíte partnerovi porozumět, když vám signalizuje, že něco není v pořádku, a on se zase snaží pochopit vás. Jde o to se na druhého napojit, což vede k růstu a k novým společným zkušenostem, které mohou váš vztah i rodinu posílit.
Konflikt vzniká tehdy, když se snažíme partnerovi sdělit něco o sobě, ale připadá nám, že nám nerozumí. Pocit, že nás náš protějšek chápe, je pro vytvoření citové vazby tak důležitý, že na něj nemůžeme jen tak rezignovat a přestat od partnera pochopení vyžadovat. Za každým konfliktem se skrývá touha po spojení, po navázání pouta, a proto je konflikt sám o sobě „pozitivní“, pokud ovšem nepřeroste v konflikt nezdravý, v němž už partneři navázat spojení nedokážou.
