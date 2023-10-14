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Recep Tayyip Erdoğan využívá momentálně silné pozice Turecka a ohlašuje další invazi do severní Sýrie
O bezprecedentním a opomíjeném úspěchu irácké demokracie
Kde se v jihoafrickém Mosambiku vzal Islámský stát?
Dvacetiletému džihádistovi se nepodařilo odcestovat do Sýrie – a přinesl teror do své rodné Vídně
Češi převzali velení vojenské mise v jednom z nejkřehčích míst planety, africkém Sahelu
Jak se v Německu náhodou setkali věznitel a vězeň z dalekého Damašku
Ale jednat je lepší než válčit
Blízký východ zůstává živnou půdou terorismu
Terorista Bagdádí je mrtev, konec nejstrašnější teroristické organizace v novodobých dějinách je jistý méně
Islámský stát je poražen, ale peněz má pořád dost