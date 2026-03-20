Zpravodajci posoudí, zda je kvůli požáru v Pardubicích nutné zvýšit stupeň ohrožení terorismem
V nejbližší době zasedne spolu s krizovým štábem ministerstva vnitra zpravodajská skupina, která posoudí případné zvýšení stupně ohrožení terorismem v Česku. Na tiskové konferenci po jednání krizového štábu vnitra kvůli požáru průmyslového areálu v Pardubicích to řekl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Nyní podle něj nejsou informace o tom, že by v souvislosti s požárem hrozilo další bezprostřední nebezpečí.
"V tuto chvíli nemáme informace o tom, že by hrozilo jakékoli další bezprostřední nebezpečí. V nejbližší době zasedne znovu společně s krizovým štábem společná zpravodajská skupina, která posoudí případné zvýšení stupně ohrožení terorismem," řekl Metnar. Systém ohrožení terorismem má čtyři stupně A až D, přičemž D je nejkritičtější. Česko je nyní na stupni B, což znamená mírné ohrožení.
Na dotaz na možné svolání Bezpečnostní rady státu Metnar uvedl, že od ranních hodin jsou její členové telefonicky v kontaktu, fyzické zasedání ale nyní v plánu není. Metnar upozornil, že se o události mohou objevovat různé dezinformace. "Oficiální informace budou vždy poskytovány prostřednictvím kanálů ministerstva vnitra, policie nebo hasičského záchranného sboru," dodal.
V průmyslové zóně, kde sídlí mimo jiné česká firma LPP Holding, od časného rána hořela skladovací hala a oheň se rozšířil na administrativní budovu, která stojí vedle. Oznámení o požáru přijala policie podle policejního prezidenta Martina Vondráška po čtvrté ráno, na místo vyslala hlídky. Na prověřování se podílí kriminalistický ústav, pyrotechnická služba a experti z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK). Ohledání místa podle policejního prezidenta potrvá minimálně v řádu dnů.
Policisté podle Vondráška pracují se čtyřmi verzemi vzniku požáru, ve všech s podezřením z úmyslného zavinění. "Intenzivně pátráme po možném pachateli nebo pachatelích tohoto trestného činu," řekl Vondrášek. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová doplnila, že v případu je podezření ze spáchání teroristického útoku.
Server Aktuálně.cz napsal, že se k založení požáru v e-mailu přihlásila skupina The Earthquake Faction. LPP Holding před několika lety oznámila, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony.
"Dnes brzy ráno bylo klíčové výrobní centrum izraelských zbraní zapáleno podzemní skupinou, aby ukončilo svou roli v probíhající izraelské genocidě v Gaze," citovalo Aktuálně.cz z e-mailu, který ráno obdržel jeho reportér. Na síti X bylo zveřejněno video, které údajně založení požáru zachycuje.