Rusům vadí, že nad Pobaltím létají ukrajinské drony, které tam podle Kyjeva bloudí kvůli ruským rušičkám
Ruská armáda pozorně sleduje situaci ohledně průletů dronů přes vzdušný prostor pobaltských zemí a připravuje náležitou reakci, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Informovala o tom dnes ruská státní agentura TASS. Moskva viní pobaltské země, že umožňují Ukrajině využívat svůj vzdušný prostor pro útoky na Rusko. Šéf NATO Mark Rutte označil obvinění za směšná. Kyjev tvrdí, že některé ukrajinské bezpilotní prostředky byly nad Pobaltím odkloněny v důsledku rušení signálu Ruskem.
V úterý sestřelila nad Estonskem rumunská stíhačka NATO dron, který podle estonských představitelů zřejmě patřil Ukrajině. V době zintenzivňujících se ukrajinských útoků na ruská energetická zařízení v oblasti Baltského moře šlo již o několikátý incident, kdy dron pronikl nad některou z pobaltských zemí. Dnes byl hlášen poplach kvůli dronu i z Litvy.
"Bezpilotní prostředky se tak či onak již dostávají (do Ruska) přes vzdušný prostor pobaltských států. Tento problém existuje a naše příslušné složky, především armáda, situaci pečlivě sledují a formulují nezbytnou reakci," řekl Peskov v rozhovoru s deníkem Izvestija.
V posledních měsících byly v pobaltských zemích a ve Finsku zaznamenány případy narušení vzdušného prostoru drony, které na Rusko vyslala Ukrajina. Podle serveru Delfi to souvisí s tím, že ruské síly při odklánění bezpilotních prostředků mění jejich letové trasy.
Pobaltské země viní z incidentů Moskvu a uvádějí, že Ukrajina, která se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi, má právo zasahovat ruské vojenské cíle, aby oslabila schopnost Moskvy vést válku. Zároveň tvrdí, že Ukrajině nedávají svolení využívat svůj vzdušný prostor k útokům na Rusko.
Generální tajemník NATO Rutte dnes obvinění vznesená Moskvou, že pobaltské státy otevírají svůj vzdušný prostor ukrajinským dronům, označil za směšná. "Pokud drony přicházejí z Ukrajiny, nejsou tam proto, že by Ukrajina chtěla poslat dron do Lotyšska, Litvy nebo Estonska. Jsou tam kvůli bezohlednému, nelegálnímu rozsáhlému útoku Ruska," řekl Rutte novinářům v Bruselu.
Peskov dnes také uvedl, že současné "krátkozraké" politické vedení v Pobaltí je "maniakálně protiruské", což mu brání myslet na budoucnost a "dělat to, co je v zájmu těchto zemí".
Řekl také, že nedávná vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o plánech v červnu dále zesílit dálkové útoky na Rusko nepřispívají k zahájení jednání o urovnání konfliktu. Zelenského označil Peskov za hlavní překážku mírového řešení.
