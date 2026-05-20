Krkonošská města protestují proti jednomu ze tří finalistů konkurzu na šéfa KRNAP. Prý není způsobilý pro tak důležitou funkci
Zástupci Svazku obcí Východní Krkonoše nechtějí v čele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petra Moravce z trutnovské lesnické akademie, jednoho ze tří finalistů výběrového řízení na ředitele parku. Jeho profesní profil a veřejně dostupné informace o něm vyvolávají vážné pochybnosti o vhodnosti jeho jmenování do čela Správy KRNAP. Vyplynulo to z dopisu zaslaného tento týden ministrovi životního prostředí (MŽP) Igorovi Červenému (Motoristé). Dokument má ČTK k dispozici. Mluvčí ministerstva Veronika Krejčí dnes ČTK potvrdila, že resort dopis obdržel a bude se jím zabývat.
Ministr v březnu odvolal ředitele Robina Böhnische, park dočasně vede vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva Michal Servus. Mluvčí ministerstva dnes na dotaz ČTK uvedla, že výběrová komise doporučila ministrovi životního prostředí tři jména uchazečů, kteří dosáhli nejvyššího bodování. "Nový ředitel KRNAP bude jmenován po rozhodnutí ministra, termín není dosud stanoven vzhledem k zahraničním cestám pana ministra," dodala. Ministerstvo původně předpokládalo, že se nový ředitel ujme funkce 4. května, ale výběrové řízení se prodloužilo. Přihlásilo se do něj 14 uchazečů.
Učitel České lesnické akademie Trutnov Moravec má u Správy KRNAP částečný úvazek, pouze 0,1, a to jako odborný pracovník v kanceláři ředitele. Dalšími dvěma finalisty jsou pracovníci KRNAP, vedoucí oddělení projektového řízení správy Josef Taláb a vedoucí oddělení monitoringu a podkladů k péči David Krause.
"Za výrazně vhodnějšího kandidáta považujeme pana Josefa Talába, se kterým máme pozitivní zkušenost z jeho působení na Správě KRNAP a který disponuje potřebnou odborností, manažerskými i komunikačními schopnostmi a zároveň důvěrou významné části regionu," stojí v dopise, pod kterým jsou uvedená města a obce Horní Maršov, Janské Lázně, Malá Úpa, Mladé Buky, Pec pod Sněžkou, Svoboda nad Úpou, Trutnov a Žacléř.
"Žádáme proto, aby při konečném rozhodování byl brán vážně i názor měst a obcí sdružených ve Svazku obcí Východní Krkonoše, které se Správou KRNAP dlouhodobě komunikují a každodenně řeší praktické fungování života v Krkonoších," uvedli signatáři dopisu.
Finální výběr kandidátů na post ředitele Správy KRNAP sledují se znepokojením. "Jsme přesvědčeni, že Správa KRNAP dnes potřebuje především osobnost s vysokou odbornou i lidskou důvěryhodností, schopnou komunikace s regionem a dlouhodobého zklidňování vztahů mezi ochranou přírody a životem v horských obcích," uvedli.
Bývalého vedoucího Böhnischovy kanceláře Petra Moravce se před několika lety týkala ministerská kontrola, o které informovaly Seznam Zprávy. Kontroloři, kteří reagovali na anonymní oznámení, ve zprávě uvedli, že narazili na nesrovnalosti v Moravcově vykazování pracovní doby a užívání služebního auta a doporučili širší kontrolu, ředitel mu nakonec auto odebral. Po určitou dobu předmětného období byl podle šetření zároveň také zaměstnancem trutnovské lesnické akademie, přičemž pobíral plat od obou zaměstnavatelů.
Moravec pro Seznam Zprávy k záležitosti uvedl, že si kontrolu nevybavuje a Böhnisch řekl, že ho vnímal jako člověka vhodného do kontrolní činnosti.
Starosta Malé Úpy Karel Engliš (bezpp.) ČTK sdělil, že si nedokáže spolupráci s Moravcem v roli ředitele KRNAP představit. "Co jsem ho mohl poznat, tak na mě působil jako nevhodný pro tak důležitou pozici, jakou je ředitel Správy KRNAP," řekl ČTK Engliš.
