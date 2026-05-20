O budoucí financování Knihovny Václava Havla prý mají zájem noví sponzoři. Odešli Bakalovi i miliardář Komárek
O podporu Knihovny Václava Havla mají zájem noví dárci, sdělil dnes ČTK současný jediný člen její správní rady David Dušek. Knihovnu poté, co ji od příštího roku přestane podporovat nadace manželů Bakalových, podle něj čeká restrukturalizace. Dušek, který je také místostarostou Prahy 5 za STAN, předpokládá, že knihovna obnoví svůj program na podzim.
Dušek předpokládá, že se letošní rozpočet instituce 27 milionů korun podaří naplnit. Úkolem je tak získat peníze na příští rok. "Už mi volalo několik lidí, kteří by byli ochotni financovat Knihovnu Václava Havla," řekl Dušek.
Složitější situace podle něj může být s personálním obsazením, pokud s koncem srpna odejde dosavadní tým, jak jeho členové avizovali. Dramaturgem knihovny je například spisovatel Jáchym Topol. Podle Duška výpověď ale podalo jen několik ze 17 členů týmu. "Je třeba stabilizovat situaci a podívat se, jestli je třeba zásadnější restrukturalizace, nebo ne," doplnil.
Strategickým partnerem je podle webu knihovny Bakala Foundation, jedním z hlavních partnerů Komárek Family Foundation. Zdeněk a Michaela Bakalovi podle sdělení, které ČTK poskytla mediální zástupkyně nadace Zuzana Raušová, knihovnu podporovali přes dvě dekády. Nyní dospěli k závěru, že "stávající způsob jejího řízení a fungování neodpovídá nastaveným dohodám a principům vzájemné spolupráce."
"Rozhodli jsme se proto roli strategického partnera Knihovny Václava Havla uvolnit a umožnit, aby se na jejím dalším rozvoji podíleli noví partneři, kteří přinesou svou vizi a převezmou také za její realizaci odpovědnost," uvedli ve vyjádření Bakalovi.
Správní rada už dříve postavila ředitele knihovny Tomáše Sedláčka na takzvané překážky v práci, čímž mu znemožnila činnost. Sedláček serveru iROZHLAS řekl, že překážky v práci má od 1. dubna. Dušek uvedl, že s tím nesouhlasil a zdržel se hlasování. "Navrhoval jsem, aby se udělal personální audit, aby verifikoval informace, které poskytovali zaměstnanci knihovny," uvedl Dušek.
Podle Duška má na chodu knihovny také lví podíl Karel Komárek a jeho rodinná nadace. Ani ona nesouhlasila s kroky proti řediteli. "Důvodem našeho rozhodnutí odejít ze správní rady je skutečnost, že se vize zakladatelky knihovny, kterou zároveň prosazoval Tomáš Sedláček, neshodovala s naším programovým zaměřením," sdělil ČTK za Nadaci Karel Komárek Family Foundation Lukáš Pfauser.
Podle zápisu z jednání správní rady knihovny, která je od roku 2023 nadačním fondem, 28. dubna odstoupili všichni její členové s výjimkou Duška. Ke konci dubna ji tak opustili Gabriel Eichler, Iva Baranová, Luboš Veselý a Vítězslav Paděra.
Svým posledním usnesením rada pověřila Duška jednat za ni samostatně v roli předsedy a jediného člena, a to do zvolení nových členů. Zápis z jednání správní rady obchodní rejstřík zveřejnil v úterý.
Z dozorčí rady podle zápisu odstoupil Václav Pecha, jehož jmenoval Výbor dárců. Jeho jediným členem byl Bakala, který rezignoval podle obchodního rejstříku jako první, týden před správní radou. V dozorčí radě zůstává patrně jen Martin Palouš, třetí členka Nina Smitová, dcera Dagmar Havlové, podle Duška rovněž odchází. Orgány bude třeba doplnit, aby byly usnášeníschopné, dodal Dušek.
Nestátní nezisková organizace Knihovna Václava Havla byla založena v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu po vzoru podobných institucí v USA. Založili ji Dagmar Havlová, Karel Schwarzenberg a Miloslav Petrusek. Instituce je financována především z nadačních příspěvků a darů.
čtk, tb