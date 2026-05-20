Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
včera 17:02

Okamurovi vadí, že Česko pomohlo zbytku světa a postará se o člověka s podezřením na ebolu

Existence špičkového zařízení neospravedlňuje přijetí člověka s rizikem eboly do Česka, míní předseda Sněmovny a koaličního hnutí SPD Tomio Okamura. Novinářům to řekl po setkání s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Veřejnost podle něj vnímá tento krok jako ohrožení. Dodal, že s premiérem o tom nemluvil, protože to nebylo obsahem jednání.

O umístění muže po kontaktu s nakaženým ebolou požádaly Česko v úterý Spojené státy, dnes ho má do Prahy převézt letadlo. O věci rozhodl ministr Adam Vojtěch (za ANO) po konzultaci s vládou. Americký lékař podle něj nepředstavuje pro veřejnost žádné zdravotní riziko, nepřijde do kontaktu s českými občany. Premiér akci nekomentoval.

"To projednávali na vládě, je to v gesci ministra. Prostě se postavili k tomu nějakým způsobem. Kdybych to mohl rozhodnout sám, kdybych to měl v gesci, tak bych nesouhlasil, aby byl cizí státní příslušník s podezřením na ebolu přemísťován do České republiky," uvedl. S věcí zásadně nesouhlasí, řekl. Veřejnost je znepokojená a obává se, dodal.

Transport a hospitalizaci svého občana s podezřením na ebolu zaplatí USA, které se k tomu zavázaly. Zatím podle Vojtěcha není jasné, zda se muž při kontaktu s pacientem s ebolou nakazil. Muž bude izolován ve Fakultní nemocnici Bulovka v Praze. ČR podle Vojtěcha nemá v současné době žádnou další žádost o hospitalizaci lidí po kontaktu s ebolou. Ani by je nepřijala, nemá další kapacity pro cizince.

čtk, tb

