Zemřel zakladatel televizní stanice CNN Ted Turner
Ve věku 87 let zemřel zakladatel americké televizní stanice CNN Ted Turner. Úmrtí mediálního magnáta, filantropa a jachtaře oznámila CNN s odvoláním na jeho společnost Turner Enterprises. Dnes již legendární stanici s nepřetržitě vysílanými zprávami Turner vytvořil v roce 1980. Rodák z Ohia v roce 2018 oznámil, že trpí neurodegenerativním onemocněním demence s Lewyho tělísky, jejíž příznaky se podobají Alzheimerově či Parkinsonově chorobě.
Přestože na počátku sklízel výsměch a poznámky, že zprávy nemohou přinášet zisk, nakonec zvítězil, připomínají média. Karta se obrátila poté, co stanice Cable News Network (CNN) živě odvysílala tragédii raketoplánu Challenger v roce 1986.
Skutečný skok do celého světa znamenala invaze do Kuvajtu a následná válka spojenců proti Iráku na počátku 90. let, ve které z mediálního pohledu hráli hlavní roli reportéři CNN v čele s legendárním Peterem Arnettem. Většina televizních zpravodajů v roce 1991 opustila Bagdád po varování o blížícím se americkém útoku. CNN ale na místě zůstala a zachytila působivé záběry vypuknutí války. Časopis Time v roce 1991 Turnera jmenoval mužem roku za to, že "ovlivnil dynamičnost událostí a umožnil divákům ve 150 zemích stát se přímými svědky historie".
Turner svou stanici v roce 1996 prodal společnosti Time Warner za 7,3 miliardy dolarů v akciích. Měl slíbeno, že bude v CNN hrát i po prodeji roli, ze stanice však musel odejít. "Udělal jsem chybu. Bylo chybou ztratit kontrolu nad tou společností," uvedl o svém rozhodnutí. I později však CNN považoval za "největší úspěch svého života". Ve stejném roce, kdy Turner CNN prodal, mediální magnát Rupert Murdoch založil stanici Fox News.
Americký prezident Donald Trump Turnera na sociální síti Truth Social označil za svého přítele a jednoho z velikánů dějin vysílání. "Založil CNN, prodal ji a ta dohoda ho zdrtila, protože noví vlastníci vzali CNN, jeho dítě, a zničili ji," napsal šéf Bílého domu, podle kterého se stanice následně stala příliš woke.
Akcionáři konglomerátu Warner Bros. Discovery, pod který stanice CNN spadá, v dubnu schválili jeho převzetí mediální skupinou Paramount Skydance, a to zhruba za 111 miliard dolarů. Předsedou správní rady i výkonným ředitelem Paramount Skydance je filmový a televizní producent a dárce Republikánské strany David Ellison, syn spoluzakladatele společnosti Oracle Corporation Larryho Ellisona. Trump vyjádřil naději, že až bude převzetí finalizováno, noví vlastníci CNN vrátí její "původní důvěryhodnost a slávu".
Turner se věnoval také skupování půdy, ochraně přírody, chovu bizonů a provozování restaurací. Jako aktivista se zasazoval o celosvětové vymýcení jaderných zbraní. Jeho manželkou byla v letech 1991 až 2001 herečka Jane Fondová.