Trump znovu otáčí a hrozí Íránu bombardováním, chce otevření Hormuzského průlivu
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti znovu pohrozil Íránu bombardováním, pokud Teherán neuzavře dohodu, jež povede k otevření Hormuzského průlivu. Bulvárnímu deníku New York Post šéf Bílého domu mezitím řekl, že je příliš brzy na jeho přímá osobní jednání s Teheránem. Írán chce vyjednávat a dohodu uzavřít, uvedl později republikánský prezident.
Írán podle mluvčího tamního ministerstva zahraničí nyní analyzuje americký návrh na ukončení války a odpoví prostřednictvím pákistánských zprostředkovatelů. Nejmenovaný izraelský zdroj mezitím uvedl, že Izrael neměl informace o tom, že by Trump byl potenciálně blízko uzavření dohody o ukončení války s Íránem a odblokování Hormuzského průlivu. Izrael se proto spíše připravoval na další eskalaci bojů.
"Za předpokladu, že bude Írán souhlasit s tím, na čem jsme se dohodli – což je možná dost odvážný předpoklad –, skončí již tak legendární operace Epic Fury a díky vysoce účinné blokádě bude Hormuzský průliv otevřen pro všechny, včetně Íránu," napsal ve středu Trump, vzápětí ale znovu pohrozil bombardováním.
"Pokud nebudou souhlasit, začne bombardování, které bude bohužel mnohem rozsáhlejší a intenzivnější než dříve. Děkuji vám za pozornost, kterou této záležitosti věnujete," dodal prezident Spojených států.
Šéf Bílého domu přitom v neděli oznámil zahájení operace s názvem Project Freedom (Projekt Svoboda). Cílem je chránit lodě a získat kontrolu nad klíčovou námořní obchodní trasou v Hormuzském průlivu, kterou Írán po zahájení americko-izraelských úderů začátkem března zablokoval, což mimo jiné výrazně zvýšilo ceny ropy. V noci na dnešek ale Trump oznámil, že USA tuto operaci nakrátko přerušují vzhledem k pokročilé fázi jednání.
Bílý dům se podle serveru Axios domnívá, že uzavření dohody o jednostránkovém memorandu o porozumění je na dosah, přičemž odpověď Teheránu na několik klíčových bodů by mohla přijít do 48 hodin.Sám americký prezident v dalším prohlášení na akci v Bílém domě uvedl, že Teherán si přeje dosáhnout dohody a že Spojeným státům se v tomto ohledu daří velmi dobře. "Jednáme s lidmi, kteří si moc přejí uzavřít dohodu, a uvidíme, zda dokáží uzavřít dohodu, která nám bude vyhovovat, nebo ne," řekl.
Trump ve svých příspěvcích opakovaně hrozí obnovením úderů či ještě intenzivnějším bombardováním, pakliže Írán nepřistoupí na dohodu a neumožní volnou plavbu Hormuzským průlivem. O Velikonocích Trump vzbudil rozruch nebývale vulgárním příspěvkem, v němž íránskému vedení vzkázal: "Otevřete ten zasraný průliv, vy šílení bastardi, nebo budete žít v pekle".