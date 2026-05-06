Sněmovní opozice zamezila schvalování novely k rozpočtům

Sudetští Němci se vracejí
A český boj o minulost nekončí
Sněmovní opozice ve středu zamezila zahájení závěrečného schvalování sporné vládní novely k rozpočtům. Předseda ODS Martin Kupka označil úpravy za útok na odpovědné hospodaření. Šéf STAN Vít Rakušan mluvil o rozpočtovém podfuku. Vstoupení opozičních představitelů k návrhu programu mimořádné schůze svolané z koaličního podnětu už přesáhla hraniční hodinu pro finální schvalování předloh.
Sněmovna zatím nehlasovala ani o návrhu programu schůze. Je na něm rovněž finální kolo projednávání změn zákona o podpoře bydlení. Stále existuje možnost, že poslanci budou debatovat ve druhém čtení o senátní ústavní novele o rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu o prověřování hospodaření České televize a Českého rozhlasu, případně o protiobstrukčních úpravách sněmovního jednacího řádu.
Kupka se postavil zejména proti tomu, že by vláda nebo ministr financí mohli za zhoršené bezpečnostní situace sami rozhodovat o deseti procentech výdajů, letos by to bylo 240 miliard korun. Sněmovna se nemůže stát otrokem vlády nebo ministerstva financí, uvedl. Předseda občanských demokratů kritizoval také navrhované zrušení zvláštního důchodového účtu, které označil za okrádání mladších generací i nenarozených dětí, a rozšíření takzvaných únikových položek. "Reálně hrozí České republice dramatický propad do dluhů a zvyšování schodků," varoval Kupka.
Vláda podle stínového ministra financí ODS Jana Skopečka říká, že k žádné konsolidaci veřejných financí nepřistoupí. "Naopak si dramatickým způsobem rozvolní fiskální pravidla pro jakékoli utrácení a za vzor nám budou dávány země, které jsou v Evropské unii předluženy," uvedl.
A český boj o minulost nekončí
Opozice kritizuje zejména pozměňovací návrhy ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) k vládní novele, která by se tak měla podle Rakušana přejmenovat na zákon o rozpočtové neodpovědnosti. "Mají umožnit zadlužit zemi nevídaným způsobem," zdůraznil. Předsedkyně klubu STAN Michaela Šebelová vinila Schillerovou ze zadlužování Česka ve všech vládách, v nichž působila. "Teď to ale bude dělat tak, že to nebude vidět, bude to dělat tajně, bude to dělat skrytě a bude to nekontrolovatelné," prohlásila.
Předseda poslanců KDU-ČSL Marian Jurečka odhadl, že nynější vláda zvýší za čtyři roky dluh o 1,5 bilionu korun a jen náklady na úroky dosáhnou za deset let 700 miliard korun. "Vláda říká, my kašleme na veškerá pravidla, my si chceme úplně rozvolnit ruce, ale zaplatíte to vy, občané," řekl. Schillerová v předchozím vystoupení naopak opozici kritizovala a vyčítala jí rozpočtové působení v bývalé vládě Petra Fialy (ODS). Nynější opoziční kritiku označila za bouři ve sklenici vody.
Rakušan se také vrátil k závěru debaty o postoji ke sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně, kterou poslanci v noci přerušili do dnešních 18:00. Pozastavil se nad vystoupením předsedy klubu SPD Radima Fialy, který podle Rakušana nebyl úplně v kondici. "On nás tady poslal do… Na mikrofon, v pohodě, v noci. Kam jste to klesli?" tázal se šéf STAN. Jurečka vyzval Fialu k omluvě. "Přijde mi to fakt přes čáru," komentoval noční výrok.
Večerní program řádného jednání by Sněmovna mohla změnit. Koalice uvažujeo tom, že před postojem ke sjezdu sudetských Němců by poslanci projednali odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování o jeden rok a dvojici sociálních novel.