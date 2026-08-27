Zemřel bosenskosrbský válečný zločinec Ratko Mladić, odpykával si doživotí za genocidu
Ve vězení v nizozemském Haagu zemřel ve věku 84 let válečný zločinec Ratko Mladić. Uvedly to tiskové agentury s odvoláním na srbská média, informaci podle agentury Reuters následně potvrdil činitel OSN.
Někdejší velitel bosenskosrbské armády si odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, jichž se dopustil během války v Bosně v 90. letech minulého století. Podle agentury AFP zemřel ve vězeňské nemocnici poté, co v posledních měsících prodělal několik mrtvic.
Bělehrad i Mladičova rodina dříve žádaly jeho propuštění ze zdravotních důvodů, ale žádost byla zamítnuta s odůvodněním, že odsouzený má ve vězení přístup k řádné lékařské péči.
Mladić je považován za jednoho z hlavních aktérů krvavých etnických čistek provázejících válku v mnohonárodnostní Bosně, která si vyžádala kolem 100 000 lidských životů. Zhruba 2,2 milionu lidí bylo vyhnáno ze svých domovů nebo bylo nuceno je opustit. Někdejší velitel bosenskosrbské armády si vysloužil přezdívku "bosenský řezník".
Srebrenica je dnes pusté město, které ničím nepřipomíná kdysi oblíbené lázně
Po válce Mladić roky unikal spravedlnosti. Zatčen byl v roce 2011 na severu Srbska a nedlouho poté vydán Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávi. Ten ho v roce 2017 odsoudil na doživotí za řadu zločinů, mimo jiné za genocidu v souvislosti s masakrem ve Srebrenici, za terorizování civilistů při obléhání Sarajeva, za zločiny proti lidskosti a za etnické čistky v řadách bosenských Muslimů (dnes Bosňáků) a bosenských Chorvatů během války v Bosně v letech 1992 až 1995. V roce 2021 tribunál v Haagu po Mladičově odvolání trest potvrdil.
Ve Srebrenici v červenci 1995 bosenskosrbští vojáci pod Mladičovým vedením povraždili 8000 Muslimů. Bosenskosrbské obléhání Sarajeva trvalo 44 měsíců a podle oficiálních bosenských údajů bylo ve městě zabito více než 11.500 lidí, včetně několika stovek dětí.
Tribunál dospěl k závěru, že Mladić byl společně s nyní také zesnulým srbským exprezidentem Slobodanem Miloševičem a někdejším politickým vůdcem bosenských Srbů Radovanem Karadžičem součástí zločinného spiknutí s cílem realizovat etnické čistky nesrbských obyvatel na bosenském území. Mladić tribunál neuznával. čtk