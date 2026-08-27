Šéfka Komise von der Leyen a Síkela pojedou navštívit Grónsko: ujistit ho, že ho Trump jen tak lehce nedostane
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová navštíví na začátku září Grónsko, přicestuje tam společně s komisařem pro mezinárodní partnerství Jozefem Síkelou. Oznámila to dnes mluvčí Evropské komise Paula Pinhová. Cesta se uskuteční 6. a 7. září. Šéfka unijní exekutivy se setká s grónským premiérem Jensem Frederikem Nielsenem a dánskou premiérkou Mette Fredriksenovou a podepíše deklaraci o bezpečnosti a spolupráci mezi EU a Grónskem.
"Tato návštěva podtrhuje závazek, který má Evropa vůči Arktidě. Bezpečnost oblasti a spolupráce s ní jsou klíčovými prioritami Evropské unie," uvedla Pinhová. Kromě šéfky komise a Síkely se do Grónska vydá také zvláštní poradce EK pro vztahy s Arktidou Jyrki Katainen, dodala mluvčí.
Síkela byl v Grónsku již letos v květnu, tehdy přislíbil větší unijní investice do této autonomní části Dánského království. Evropská komise navrhuje zvýšit finanční podporu pro Grónsko v příštím rozpočtu z 225 milionů na 530 milionů eur. Detaily investičního balíčku by měla představit právě von der Leyenová. Český komisař pro mezinárodní partnerství, do jehož portfolia Grónsko spadá, označil již dříve za klíčové oblasti pro spolupráci mimo jiné projekty týkající se kritických surovin či digitální transformaci.
Šéfka unijní exekutivy oznámila letos v lednu před europoslanci ve Štrasburku, že komise pracuje na balíčku na podporu bezpečnosti v Arktidě. Jak tehdy uvedla, opatření budou počítat s masivními investicemi právě v Grónsku.
EU chce podle předsedkyně komise na bezpečnosti v regionu i nadále spolupracovat se Spojenými státy, jejichž prezident Donald Trump si dělá na Grónsko nároky, ale také s dalšími státy v oblasti. Své aktivity v oblasti zároveň rozšířila i Severoatlantická aliance.
čtk, tb