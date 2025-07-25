Zelenskyj poslechl spoluobčany a připravil nový zákon o protikorupčních agenturách - teď už bez omezování jejich nezávislosti
Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) uvedl, že nový zákon, jehož návrh dnes předložil parlamentu prezident Volodymyr Zelenskyj, zaručuje nezávislost protikorupčních institucí v zemi. Nový zákon má nahradit teprve nedávno přijatou kontroverzní novelu, která NABU a speciální protikorupční prokuraturu (SAP) podřídila ukrajinskému generálnímu prokurátorovi. To vyvolalo na Ukrajině největší protesty od vypuknutí války, kterou Rusko rozpoutalo před více než třemi lety. Demonstrace podle médií pokračovaly i dnes.
"Návrh zákona, který prezident předložil jako naléhavý, obnovuje veškeré procesní pravomoci a záruky nezávislosti NABU a SAP," uvedl NABU v prohlášení a vyzval parlament, aby co nejdříve přijal normu, na jejíž přípravě se NABU a SAP podílely.
Zelenskyj dnes oznámil, že předložil nový návrh zákona, který posílí právní řád a zároveň zachová nezávislost protikorupčních úřadů. Později se v parlamentní databázi objevil záznam, že se tak skutečně stalo. Prezidentovu předlohu posoudí parlament hned na svém nejbližším zasedání, přislíbil jeho předseda Ruslan Štefančuk.
V úterý ukrajinský parlament schválil a Zelenskyj podepsal zákon, podřizující NABU a SAP generálnímu prokurátorovi. Toho jmenuje šéf státu. Tento krok vyvolal protesty v ulicích Kyjeva i dalších ukrajinských měst a také kritiku ze strany Evropské komise i představitelů členských zemí EU.
Zelenskyj ve středu po kritice z domova a z Evropské unie slíbil obnovit nezávislost protikorupčních agentur. Ve večerním projevu oznámil, že předloží parlamentu nový zákon, který bude splňovat "všechny normy pro nezávislost protikorupčních institucí". Podotkl, že v protikorupčních institucích "nebude žádný ruský vliv", kterým odůvodňoval předchozí změny, prosazené za pomoci většiny prezidentovy strany v parlamentu. Prezidentův tábor tvrdil, že uvnitř NABU působili ruští agenti.
čtk, tb