Výdejní boxy nebudou podléhat stavebnímu zákonu. A ještě jich několik tisíc v Česku přibude
Samoobslužné výdejní boxy zásilkových firem nebudou podléhat regulaci stavebního zákona. Sněmovna dnes z jeho rozsáhlé koaliční novely vyškrtla navrhované zařazení těchto boxů mezi drobné stavby, ponechala současný stav. Nyní se v Česku nachází zhruba 17.000 výdejních boxů, podle provozovatelů by jejich počet mohl vzrůst ještě až o 30 procent. Novelu stavebního zákona nyní čeká posouzení v Senátu.
Vyškrtnutí ustanovení o zařazení boxů k drobným stavbám prosadili pozměňovacím návrhem Barbora Rázga, Patrik Nacher (oba ANO) a Jiří Havránek (ANO). Ve zdůvodnění poukazovali na to, že cílem stavební novely je snížení byrokracie a podpora podnikání, přičemž u výdejních boxů by šlo o opačný krok. "Výsledkem by nebylo zjednodušení, ale právní nejistota, nové administrativní povinnosti pro stavební úřady a nepřiměřený zásah do fungující distribuční infrastruktury," napsali.
Ministerstvo pro místní rozvoj podle autorů schváleného pozměňovacího návrhu v metodice opakovaně uvedlo, že samotné výdejní boxy nejsou stavbou. Pokud ale jejich umístění vyvolá konkrétní stavební činnost, například zřízení přípojky, zásah do pozemku nebo úpravu budovy, stavební zákon na takový zásah už dopadá, podotkli.
Vládní zmocněnkyně pro stavební zákon Hana Landová řekla koncem června poslancům z hospodářského výboru, že na základě dosavadní praxe se vyvinuly dva přístupy k boxům. První vychází z toho, že jde o výrobek plnící funkci stavby, a proto se na něj používá režim stavby. Podle druhé výkladové možnosti nejde o stavbu, ale pouze o zařízení jako je poštovní schránka. Návrh zařadit výdejní boxy mezi drobné stavby proto podle ní reaguje na podněty ze strany starostů, kteří chtějí, aby zákon problém ujasnil. Zařazení boxů mezi drobné stavby mělo být podle Landové kompromisem.
Zmocněnkyně poukazovala na to, že drobná stavba nevyžaduje žádná povolení, ale ten, kdo ji staví, musí dodržet určitá pravidla. Přijetí pozměňovacího návrhu trojice poslanců by pak způsobilo, že stavební úřady nebudou mít na boxy žádný nástroj. Pokud by spadaly pod stavební zákon, úřad by mohl navrhnout v krajním případě i jejich odstranění.
Svaz měst a obcí ale uvedl, že by změna mohla v praxi znamenat větší administrativu pro obce i úřady. Stavební úřady by se například musely zabývat každou stížností na umístění již nainstalovaných boxů. Loni vznikl v Asociaci pro elektronickou komerci kodex s pravidly pro umísťování a vzhled boxů.
čtk, tb