Koaliční rada se nesejde, Okamura si na pomoc Ukrajině nebude moct stěžovat
Koaliční rada, na které chtělo hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) slyšet vysvětlení k zapojení Česka do iniciativy na financování amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu evropskými zeměmi a Kanadou, se dnes neuskuteční. Premiér Andrej Babiš (ANO) České televizi řekl, že je to kvůli omluvenkám ministra zahraničních věcí Petra Macinky (Motoristé), ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) a šéfa poslanců SPD Radima Fialy. Podle informací ČTK koalice zatím nestanovila náhradní termín.
Macinka v úterý před odletem na summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře zmínil, že Česko do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny (PURL) přesměruje peníze z některých projektů již mandatorně zahrnutých v rozpočtu. Koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů dosud dávat peníze na zbraně pro Kyjev odmítala. Nepřispívá ani do české muniční iniciativy, byť ji v rozporu s předvolebními prohlášeními nechala pokračovat.
SPD s českou účastí v programu zásadně nesouhlasí a její šéf Tomio Okamura kritizoval, že věc neprojednala koaliční rada. Babiš v Ankaře prohlásil, že záležitost Okamurovi vysvětlí, protože jí zjevně nerozumí. Jde podle něj o peníze, které bývalá vláda Petra Fialy (ODS) vyčlenila pro Ukrajinu. Je to směšná a jednorázová částka a nebude se opakovat, dodal. Výši příspěvku Babiš ani ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) neupřesnili, podle Zůny je nicméně marginální.
Příspěvek podle Macinky, který absenci na dnešním jednání avizoval předem kvůli cestě do Itálie, neznamená obrat vlády v postoji k Ukrajině. "Je to v poměru s ostatními zeměmi, které téměř všechny přispěly, zanedbatelná částka, symbolický příspěvek. Peníze by jinak putovaly na nějaké těžko určitelné věci, o kterých by rozhodovaly nějaké ukrajinské entity. Měl jsem možnost tyto peníze pouze přesměrovat, že nepůjdou na Ukrajinu, ale do amerického fondu a na určité účely," řekl ve čtvrtek.
čtk, tb