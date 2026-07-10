Požár ve Zlíně už je pod kontrolou a nešíří se, hašení ale pokračuje
Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně, dále se tedy už nešíří a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího, tedy čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech. Nyní už tedy platí třetí stupeň. Hašení pokračuje, hasičům znovu pomáhá vrtulník, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček. Při požáru se podle něj nikdo nezranil. Jeho příčina zatím není známá, stejně jako výše způsobených škod. Primátor Zlína Jiří Korec (ANO) vyzval obyvatele, aby až do pondělí nevětrali.
Budova číslo 34 s 11 nadzemními podlažími v někdejším baťovském továrním areálu začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila, zůstává stát její necelá polovina. Hořet nejspíše začalo v devátém patře ve skladu obuvi společnosti Vasky. Odtamtud se požár rozšířili i do dalších pater a na střechu. "Na místě probíhá i nadále monitoring drony. Máme tady nasazeno 15 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů," uvedl Řezníček.
Hasiči, kterých se u požáru vystřídalo několik stovek, prolévají sutiny částečně zřícené budovy vodou. "Voda se bere z Dřevnice, takže tam je zřízeno čerpací stanoviště. Hašení provádíme ze země, pořád počítáme i s leteckou službou," doplnil mluvčí hasičů.
Vrtulníky shazovaly vodu na požářiště i během čtvrtka. Kvůli riziku zřícení dalších částí budovy se k ní hasiči nesmějí přiblížit na méně než 70 metrů. Pokud nespadne i zbytek objektu sám, bude nutná demolice, vyplynulo z dřívějšího vyjádření hasičů.
Způsobené materiální škody budou vysoké, v budově byly sklady i kanceláře. Příčinu vzniku požáru budou zjišťovat kriminalisté spolu s vyšetřovateli hasičů. Kdy budou moci požářiště začít ohledávat, není jasné, jelikož budova stále hoří. Policejní mluvčí Monika Kozumplíková se domnívá, že to bude možné nejdříve v pondělí. Zjišťování výše škody, kterou požár způsobil, podle ní zřejmě potrvá dlouho. "Vůbec si netroufám predikovat, kdy to bude. Bylo tam moc firem. Potrvá, než si to vyčíslí a než někdo vyčíslí škodu na budově," řekla dnes ČTK Kozumplíková.
Policie má podle ní zatím informace o odhadované škodě na uskladněné obuvi firmy Vasky za 60 až 80 milionů korun. Majitel a zakladatel společnosti Václav Staněk ČTK ve čtvrtek řekl, že ve skladu bylo zhruba 75.000 párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Výroba se nachází jinde. Firma Alpine Pro, která obléká český olympijský tým, měla v objektu uskladněné zboží v hodnotě přesahující půl miliardy korun. Serveru Seznam Zprávy to ve čtvrtek řekl majitel společnosti Václav Hrbek.
Zlínský primátor Korec dnes na sociální síti uvedl, že stát zůstala nejstarší část 34. budovy. "Stále doutná a místy hoří, a proto vás všechny žádám, abyste až do pondělí měli zavřená okna, pokud cítíte kouř. Současná dopravní omezení v lokalitě kolem budovy a také na nábřeží, kde se nabírá voda, zůstanou v aktuálním rozsahu minimálně do pondělí," uvedl Korec.
Budova byla postavena na přelomu 40. a 50. let minulého století jako centrální sklad obuvi. Vznikla na místě, které bylo za druhé světové války zasažené bombardováním.
čtk, tb